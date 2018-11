Blijdschap en uitdaging gemeente Zandvoort

De gemeente Zandvoort heeft enthousiast gereageerd op het bericht dat het racecircuit in de Noord-Hollandse badplaats al in 2020 een race uit de Formule 1 kan organiseren. ,,Dit is heel mooi en waanzinnig”, zei wethouder Ellen Verheij-de Haas van toerisme en economie en ruimtelijke ordening in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1.

De wethouder geeft wel toe dat er een grote uitdaging ligt om alle bezoekers straks kwijt te kunnen. Bij de Jumbo Racedagen met Max Verstappen in mei liepen alle toegangswegen in Zandvoort vast. ,,Het zal wel een uitdaging worden om de autosportliefhebbers uit de auto te krijgen. Zandvoort is per openbaar vervoer prima bereikbaar. De bereikbaarheid is wel iets waar we goed over moeten nadenken. Maar de komst van de Formule 1 geeft Zandvoort alleen maar goede energie.”

Er is flink wat geld nodig om de Formule 1 terug te halen naar Nederland, maar volgens de wethouder kan er financieel niet al te veel van de gemeente worden verwacht. ,,We zijn een kleine gemeente. We zullen zeker ons steentje bijdragen, maar dat kan ook op andere manieren. We zullen er bijvoorbeeld voor zorgen dat Zandvoort er op zijn paasbest uitziet.”