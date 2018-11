De Jong is Wüst te snel af in Thialf

Antoinette de Jong heeft bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf de 1500 meter op haar naam geschreven. De Friese schaatsster hield haar voormalige ploeggenote Ireen Wüst ruimschoots achter zich. De Jong zegevierde in 1.55,41, Wüst reed als olympisch kampioene op deze afstand de tweede tijd: 1.56,84. De talentvolle Joy Beune, ploeggenote van De Jong bij Team Jumbo, eindigde als derde in 1.57,25.

Met de top drie plaatsten ook Melissa Wijfje (1.57,65) en Europees kampioene Lotte van Beek (1.58,12) zich op de 1500 meter voor de eerste drie wereldbekers. Jutta Leerdam greep als nummer zes (1.58,55) naast een startbewijs.