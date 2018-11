Goud Kromowidjojo en Toussaint

Bij wereldbekerwedstrijden zwemmen in Peking hebben Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint vrijdag de gouden medaille gewonnen. Kromowidjojo, meervoudig olympisch kampioene, was de snelste op de 50 meter vrije slag in 23,48. Toussaint sloeg toe op de 50 meter rugslag, 26,21.

Femke Heemskerk werd tweede op de 400 vrije slag (4.02,24) en ook nog eens derde op de 50 vrije slag (23,91). Arno Kamminga miste in de Chinese hoofdstad met de negende plaats in de series de finale op de 100 meter schoolslag (58,91).