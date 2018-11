KNSB wacht nog even met bondscoach

De Nederlandse schaatsbond (KNSB) wil uiterlijk voor 1 januari de nieuwe bondscoach tot Peking 2022 presenteren. Technisch directeur Remy de Wit had de opvolger van Geert Kuiper, die naar de Canadese bond is vertrokken, het liefst voor het begin van het nieuwe seizoen benoemd. Dat bleek niet haalbaar.

,,We kiezen nu voor een interim-periode”, liet De Wit weten. ,,In overleg met de vier topteams vangen we de komende wereldbekers de absentie van een bondscoach op. Het idee bestaat wellicht dat de teamcoaches elkaar de tent uitvechten als het gaat om de teamonderdelen, maar die ervaring heb ik totaal niet. Iedereen wil er juist het beste van maken.”

De bondscoach is verantwoordelijk voor de massastart, de ploegachtervolging en de teamsprint. De Wit, die afgelopen zomer Arie Koops opvolgde als technisch directeur, heeft een grote voorkeur voor een Nederlander. ,,Iemand die genoeg kwaliteiten heeft op het gebied van coachen en management. Iemand die bruggen kan slaan tussen de verschillende partijen en die sterk genoeg is om keuzes te maken voor het beste resultaat.”