Luiten golft sterke ronde in Antalya

Golfer Joost Luiten heeft de stijgende lijn te pakken bij het Turkish Airlines Open in Antalya. Hij voltooide vrijdag de achttien holes in 66 slagen, vijf slagen onder par. Bij de eerste ronde had de 32-jarige Rotterdammer nog vier slagen meer nodig. Met zijn totaalscore van -6 steeg hij van de 32e naar de gedeelde 17e plaats.

Luiten noteerde in de tweede ronde vijf birdies en maakte verder geen enkele fout bij het toernooi uit de Rolex Series van de Europese Tour.

De beste Nederlandse golfer speelt in Turkije pas zijn tweede toernooi na een langdurige polsblessure. Luiten, die inmiddels is afgezakt naar de 111e plaats op de wereldranglijst, gaf eerder aan dat hij nog moet wennen aan toernooigolf.

Luiten maakte vorige week een bemoedigende rentree. Bij de Andalucia Valderrama Masters eindigde hij op de elfde plaats.

De Engelsman Justin Rose, de nummer twee van de wereld, gaat in Antalya aan de leiding met een score van -12.