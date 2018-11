Zandvoort zoekt financiers voor Formule 1

Het aanbod ligt op tafel, nu heeft het racecircuit van Zandvoort alleen financiers nodig om de Formule 1 terug te halen naar Nederland. Prins Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van het circuit in de Noord-Hollandse duinen, hoopt op steun uit het bedrijfsleven om de benodigde ‘fee’ van 20 miljoen euro bij elkaar te krijgen. ,,We moeten een sluitende businesscase hebben”, laat hij via zijn woordvoerder weten.

De eigenaren van de Formule 1 hebben Zandvoort een concreet voorstel gedaan om vanaf 2020 de Grote Prijs van Nederland te organiseren. Als Zandvoort aan de financiële eisen kan voldoen, zullen Max Verstappen en de overige coureurs daar in principe zeker vijf seizoenen racen. ,,Ze hebben haast, er staat druk op”, aldus de woordvoerder. ,,We hopen dat bedrijven zich willen inzetten om de komst van de Formule 1 naar Zandvoort mogelijk te maken.”

Een haalbaarheidsonderzoek toonde vorig jaar al aan dat de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort een reële mogelijkheid is. Wel is een eenmalige investering van 10 miljoen euro vereist om het circuit aan alle eisen te laten voldoen. Zo moet de pitstraat aangepast worden en zal de baan op sommige punten gemoderniseerd moeten worden.

,,Ik hoop dat de politiek en het bedrijfsleven zich bereid tonen om samen met ons de volgende stap te zetten. Want wat zou er mooier zijn dan Max te zien schitteren op ‘zijn’ thuiscircuit?”, zei prins Bernhard bijna een jaar geleden, toen de resultaten van het onderzoek naar buiten kwamen. Daaruit bleek ook dat Nederland minimaal 57 miljoen euro kan verdienen aan een Formule 1-race in Zandvoort.

Tussen 1952 en 1985 streek de Formule bijna ieder jaar neer op Zandvoort. Niki Lauda was 33 jaar geleden de laatste winnaar. De Oostenrijker had op het podium gezelschap van Alain Prost en Ayrton Senna.