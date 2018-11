Alles klopt en Zonderland geniet

,,Heerlijk, dit is echt top”, jubelde Epke Zonderland nadat hij in Doha voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel aan de rekstok had veroverd. De Friese turner had er vier jaar op moeten wachten. ,,Het is zo fijn als alles klopt in een oefening”, vertelde hij nog voor de huldiging in de eindelijk eens volgelopen Aspire Dome. ,,Ik heb gedaan wat ik wilde doen.”

Zonderland vertelde behoorlijk zenuwachtig te zijn geweest. Al hadden de trainingen en ook het inturnen hem een goed gevoel gegeven. ,,Maar dat moet je wel vast zien te houden. Je moet het hier waarmaken.” Na zijn oefening (15,100) moesten er nog zes turners in actie komen onder wie Kohei Uchimura, de Japanner met de hoogste score in de kwalificaties. ,,Ik zat er wel met een goed gevoel.”

Zondag vliegt Zonderland naar huis, naar vrouw Linda en hun drie weken oude zoon Bert. ,,Het was een hele opoffering. Ik mis hem, maar het is het waard geweest.”