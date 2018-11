Barty en Wang in finale WTA Elite Trophy

De Tennisster Ashleigh Barty uit Australië en Wang Qiang uit China nemen het tegen elkaar op in de finale van de WTA Elite Trophy. In het Chinese Zhuhai rekende Barty in de halve finale in drie sets af met de Duitse Julia Görges: 4-6 6-3 6-2. Görges had het toernooi voor tennissters die op de plekken negen tot twintig staan van de WTA-ranglijst vorig jaar gewonnen.

Wang was afgetekend te sterk voor de Spaanse Garbiñe Muguruza. De Chinese stond in iets meer dan een uur maar twee games af aan de voormalig winnares van Wimbledon en Roland Garros: 6-2 6-0.