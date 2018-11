Biles pakt vierde goud bij WK turnen in Doha

Simone Biles maakte deze week af en toe een foutje, maar werd toch gewoon de ster van de WK turnen in Doha. Op de laatste dag van de toestelfinales pakte ze haar vierde goud, ditmaal op vloer. Eerder had ze met haar teamgenoten de landenwedstrijd gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse was ook de beste in de allroundfinale en op sprong.

Haar vloeroefening in de finale leverde een score van 14,933 op. Haar landgenote Morgan Hurd (13,933) pakte het zilver. Brons ging naar titelverdedigster Mai Murakami uit Japan: 13,866.

Biles pakte de afgelopen week verder zilver op brug en brons op balk. Ze werd daarmee de eerste gymnaste in 31 jaar die in elke finale tijdens een WK een medaille veroverde. De laatste die dat lukte was de Russin Jelena Sjoesjoenova in 1987 in Rotterdam.

Het was haar veertiende wereldtitel. Eerder had Biles al Vitali Tsjerbo uit de boeken geturnd. De Wit-Rus was tot dit jaar recordhouder met twaalf wereldtitels.