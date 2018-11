Djokovic verslaat Federer in Parijs

Zelfs Roger Federer heeft geen einde kunnen maken aan de zegereeks van Novak Djokovic. De 37-jarige Zwitser moest in de halve finales van het masterstoernooi in Parijs buigen voor de man die vanaf maandag weer aan kop van de wereldranglijst staat. Het enerverende duel duurde ruim drie uur en moest worden beslist met een tiebreak: 7-6 (6) 5-7 7-6 (3).

De Serviër heeft nu 22 partijen op rij gewonnen. Zijn laatste nederlaag dateert van begin augustus in Toronto. Djokovic won daarna het masterstoernooi in Cincinnati, de US Open en de masters van Shanghai. De nieuwe nummer 1 van de wereld strijdt zondag met de Russische verrassing Karen Chatsjanov om de titel in Parijs. De 22-jarige Chatsjanov, nummer 18 van de wereld, verraste na John Isner en Alexander Zverev ook Dominic Thiem: 6-4 6-1.

De 47e ontmoeting tussen Federer en Djokovic was van hoog niveau en stond bol van de spanning. De Serviër kreeg liefst twaalf breakpoints op de service van de Zwitserse veteraan, maar hij wist daar geen enkele van te benutten. De eerste set moest dan ook worden beslist met een tiebreak. Op 6-5 in de tweede set dwong Federer plotseling twee breakpoints af en hij benutte direct de eerste, waarmee de stand weer in evenwicht kwam. Tot frustratie van Djokovic, die ook in de derde set zijn kansen niet wist te benutten.

Federer leek onfeilbaar in zijn eigen servicebeurten, maar in de beslissende tiebreak sloeg hij op een cruciaal moment een dubbele fout en produceerde hij twee afzwaaiers. Djokovic kon daardoor opnieuw een zege vieren, zijn 25e op Federer.