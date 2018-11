Hockeyers in finale tegen Spanje

De Nederlandse hockeyers spelen zondag in de finale van het vierlandentoernooi in Valencia tegen gastland Spanje. Oranje verzekerde zich van een plaats in de eindstrijd door een zege van 5-2 op Ierland, nog wel na een achterstand van 0-2. Mink van der Weerden scoorde drie keer uit strafcorners. De andere treffers van Oranje kwamen op naam van Terrance Pieters en Jeroen Hertzberger.

Nederland won eerder in Valencia met 7-1 van Ierland. Oranje ging in de voorronde met 2-1 onderuit tegen Spanje, dat in de halve finales Engeland met 3-0 versloeg.

Het vierlandentoernooi dient als voorbereiding op de WK in de Indiase stad Bhubaneswar, dat eind november begint.