Koplopers Warriors en Raptors blijven winnen

De basketballers van de Golden State Warriors blijven winnen in de NBA. De kampioen van vorig seizoen won met 116-99 van de Minnesota Timberwolves. Sterspelers Kevin Durant en Stephen Curry hadden met respectievelijk 33 punten en 28 punten een groot aandeel in de zevende zege op rij. Golden State is met negen overwinningen de koploper in de Western Conference.

Klay Thompson maakte aan het begin van het vierde kwart met tien punten een achterstand van de Warriors goed. Bij de Timberwolves moest Derrick Rose al vroeg naar de kant met een enkelblessure, een forse tegenvaller voor de basketballer die afgelopen week nog vijftig punten scoorde tegen Utah Jazz.

In de Eastern Conference houdt Toronto Raptors de koppositie. Bij de Phoenix Suns werd gewonnen met 107-98, de achtste zege in negen duels. Kawhi Leonard maakte 19 punten voor de Raptors, maar moest in het laatste kwart de strijd staken met een voetblessure.