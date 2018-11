Nishikori mag naar ATP Finals in Londen

De Japanse tennisser Kei Nishikori is officieel toegevoegd aan het keurkorps dat vanaf 11 november aantreedt in Londen voor de ATP Finals, het slottoernooi met de beste acht spelers van het jaar. De Japanner profiteert van de afmelding van de Argentijn Juan Martin del Potro, die door een zware knieblessure voorlopig is uitgeschakeld.

Nishikori voegt zich bij Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic en Dominic Thiem. Voor de 28-jarige Japanner wordt het zijn vierde deelname aan de ATP Finals. Hij wist in 2014 en in 2016 de halve finales te bereiken. Beide keren verloor hij van de Serviƫr Djokovic.

Het duurde even voordat de Japanner dit jaar in vorm raakte. Hij maakte in januari zijn rentree na vijf maanden afwezigheid door een polsblessure. Zijn eerste finaleplek bereikte hij in april bij het graveltoernooi van Monte Carlo, waar de Spanjaard Nadal hem de baas was. Daarna verloor hij nog twee finales; die van het Japan Open en het ATP-toernooi van Wenen. Op de US Open strandde hij in de halve finales.