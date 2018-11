Rojer en Tecau naar finale in Parijs

Tennisser Jean-Julien Rojer kan zondag weer een ATP-titel veroveren. De 37-jarige dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam bereikte met zijn Roemeense partner Horia Tecau de finale van het masterstoernooi in Parijs. Rojer en Tecau versloegen op het Franse hardcourt de Amerikanen Mike Bryan en Jack Sock in twee sets: 6-1 7-5. Bryan en Sock waren als tweede geplaatst.

Het gelouterde koppel Rojer/Tecau treft Marcel Granollers en Rajeev Ram in de eindstrijd. Het Spaans/Amerikaanse duo kreeg een vrije doortocht omdat de nummers 1 van de plaatsingslijst, Oliver Marach uit Oostenrijk en de Kroaat Mate Pavic, zich vanwege een blessure afmeldden.

Rojer en Tecau wonnen dit jaar twee ATP-toernooien, in Dubai en Winston-Salem. Kwalificatie voor de ATP Finals in Londen is buiten bereik voor het duo dat vooral op de grandslams teleurstellend presteerde.