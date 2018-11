Sneijder ziet Zonderland winnen

Epke Zonderland werd kort na zijn gouden optreden in Doha gefeliciteerd door Wesley Sneijder, de recordinternational die in de voetbalcompetitie van Qatar uitkomt. ,,Gefeliciteerd, ik ben geweldig trots op je”, zei Sneijder, geregistreerd door de NOS. Zonderland was blij verrast: ,,Ik had niet gedacht dat je hier zou zijn.” De Friese turner werd in Doha voor de derde keer wereldkampioen aan de rekstok.

,,Natuurlijk ben ik er”, zei Sneijder, die hoog op de tribunes tussen een Nederlandse enclave de wedstrijd had gevolgd. ,,Ik heb genoten, je ziet dat wij dat als Nederlanders goed kunnen: presteren op het moment suprème.” Sneijder had een dag eerder nog moeten voetballen. ,,Toen ik hoorde dat het WK turnen hier was en ik zag dat ik vrij had, twijfelde ik geen moment: ik wilde erbij zijn. Dit is topsport. Het maakt niet uit welke sport het is, ik leef mee. Ik weet wat hij ervoor moet doen en laten.”