Swings en Lollobrigida winnen in Utrecht

De derde wedstrijd voor de KPN Marathon Cup in Utrecht is ten prooi gevallen aan twee schaatsers uit het buitenland. Bij de mannen zegevierde de Belg Bart Swings. Arjan Stroetinga eindigde als tweede en Sjoerd den Hertog werd derde.

Bij de vrouwen sprintte de Italiaanse Francesca Lollobrigida naar de zege. Manon Kamminga eindigde als tweede en Bianca Bakker gleed als derde over de finish. Kamminga nam de leiding in het klassement over van Irene Schouten, die in Utrecht ontbrak wegens deelname aan de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen.