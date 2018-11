Tennisster Rus verliest finale Wirral

Tennisster Arantxa Rus heeft de finale verloren van het ITF-toernooi in het Engelse Wirral. De Nederlandse nummer 108 van de wereld, die als eerste was geplaatst, liet zich verschalken door de Letse Diana Marcinkevica, de nummer 334 van de wereld. Na twee uur en twintig minuten gaf Rus zich gewonnen: 6-7 (2) 6-0 6-7 (4).

Beide speelsters hadden op weg naar de finale geen set verloren en Rus had zelfs maar veertien games prijs gegeven in vier duels. Ondanks dat Rus voor de derde keer in het toernooi een set met 6-0 won, liet ze zich twee keer in een tiebreak aftroeven door Marcinkevica.

Het was de tweede finale van het jaar voor Rus en de tweede keer dat ze naast de titel greep.