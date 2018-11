Tsjechië zonder Pliskova in finale Fed Cup

De Tsjechische tennissters moeten het volgende week in de finale van de Fed Cup tegen de Verenigde Staten stellen zonder Karolina Pliskova. De nummer 8 van de wereld heeft zoveel last van een blessure dat ze niet kan meedoen in Praag. ,,Ik vind het enorm jammer, maar we hebben een sterk team met goede speelsters”, schreef Pliskova op Twitter. ,,Ik zal voor jullie duimen!”

De 26-jarige Tsjechische bereikte vorige week bij de WTA Finals in Singapore de halve finales, waarin Pliskova het moest afleggen tegen de Amerikaanse Sloane Stephens. ,,Al in Singapore had ik veel pijn met lopen. Ik keek uit naar de finale van de Fed Cup, maar medisch onderzoek wees uit dat ik absoluut niet kan meedoen.”

Petra Kvitova, de nummer 7 van de wereld, is de kopvrouw bij Tsjechië dat de Fed Cup vijf keer won in de afgelopen zeven jaar. De selectie bestaat verder uit Katerina Siniakova en Barbora Strycova. Waarschijnlijk wordt een vervangster voor Pliskova opgeroepen. De Amerikaanse ploeg, titelverdediger in het landentoernooi, bestaat uit Danielle Collins, Sofia Kenin, Alison Riske en Nicole Melichar.