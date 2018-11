Wereldbekergoud Schulting op 1500 meter

Suzanne Schulting is uitstekend begonnen aan het shorttrackseizoen. De olympisch kampioene (1000 meter) won bij de eerste wereldbeker in Calgary meteen goud op de 1500 meter. Na een bekeken race kwam het aan op de eindsprint met de Canadese Courtney Lee Sarault. Met een uiterste krachtsinspanning wist Schulting haar schaats als eerste over de finish te duwen. De Russin Ekaterina Efremenkova eindigde als derde.

Eerder op zaterdag veroverde Yara van Kerkhof zilver op de 500 meter. De Nederlandse schaatsster, goed voor olympisch zilver op de 500 meter begin dit jaar in Zuid-Korea, lag de hele race op de tweede plek achter de Poolse winnares Natalia Maliszewska. De Canadese Alyson Charles pakte brons.

Van Kerkhof kreeg ruim een week geleden goed nieuws uit Montreal. Het mondiale antidopingbureau WADA liet weten dat de beroepszaak tegen haar bij het internationaal sporttribunaal CAS is ingetrokken. Daardoor hoefde ze niet meer te vrezen voor eventuele sancties vanwege afwijkende bloedwaarden, die onder meer een gevolg zijn van een aangeboren hartafwijking. Van Kerkhof reageerde zeer verheugd op het WADA-besluit en verscheen bevrijd en met nieuwe energie aan de start in Calgary.

Itzhak de Laat werd in de halve finales van de 500 meter uitgeschakeld. Nieuwkomer Jasper Brunsmann sneuvelde in de kwartfinales. Daan Breeuwsma strandde in de herkansing.

Sjinkie Knegt kreeg in de halve finales van de 1500 meter een penalty voor het ten val brengen van een Zuid-Koreaanse tegenstander. De Fries ging zelf eveneens onderuit. Hij pakte begin dit jaar bij de Winterspelen olympisch zilver op deze afstand. Friso Emons moest in Calgary door een valpartij buiten zijn schuld genoegen nemen met een optreden in de B-finale.