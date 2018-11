Zonderland terug aan de top met derde WK-goud

Het duurde vier jaar, maar Epke Zonderland liet zich bij de WK turnen in Doha voor de derde keer in zijn loopbaan kronen tot wereldkampioen aan de rekstok. De 32-jarige Fries deed de oefening die hij vooraf wilde doen met twee combinaties van vluchtelementen en kwam tot een score van 15,100. Dat was ruim hoger dan de 14,400 in de kwalificaties, toen hij nog drie turners beter zag presteren.

De Japanner Kohei Uchimura pakte het zilver: 14,800. Het brons ging naar de Amerikaan Samuel Mikulak (14,533).

Zonderland, drie weken geleden vader geworden van een zoon, werd op de Spelen van Londen 2012 olympisch kampioen aan de rekstok. Daarvoor was hij twee keer tweede geweest op een WK. Na Londen volgden wereldtitels in Antwerpen (2013) en Nanning (2014). Na jaren van sukkelen met blessures pakte hij vorig jaar bij de WK in Montreal al weer zilver.

De terugkeer op het podium in Montreal, tweede achter de Kroaat Tin Srbic, deed hem goed. De zekerheid zat er nog niet helemaal in, maar de Fries was fit. In augustus werd hij tweede bij de EK, opnieuw geklopt door een turner (de Zwitser Oliver Hegi) die minder risico in zijn oefening legt. Maar Zonderland had zijn specialiteit, de twee combinaties van vluchtelementen, eindelijk weer eens uitgevoerd. Hij zat weer in een ‘flow’ van prijzen winnen, vertelde Zonderland eerder in de week in Doha, waar hij met het team de landenfinale haalde. Net als in de kwalificaties beperkte hij zich daarin tot één combinatie, deels ook om het teamresultaat met een te risicovolle oefening niet te schaden.

In de finale was het ,,volle bak”, zoals vooraf aangekondigd. De concurrentie, na de als tweede in actie gekomen Zonderland, kwam niet meer in de buurt van zijn score. Na vier jaar is hij weer terug aan de top.