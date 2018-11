Chatsjanov maakt einde aan zegereeks Djokovic

Novak Djokovic heeft op het masterstoernooi van Parijs de titel aan Karen Chatsjanov moeten laten. De 22-jarige Rus, die voor het eerst in de finale van een masterstoernooi stond, verraste de nieuwe nummer één van de wereld met 7-5 6-4.

Voor Chatsjanov is het al de vierde zege van de week op een speler uit de top-10. Eerder versloeg hij John Isner, Alexander Zverev en Dominic Thiem.

Djokovic had 22 wedstrijden op een rij gewonnen. Na de US Open won hij het masterstoernooi van Shanghai en in aanloop naar de US Open was hij al de sterkste in Cincinnati.

In de eerste set nam Djokovic snel een 3-1 voorsprong, maar hij gaf de servicebreak meteen weer uit handen. Hij maakte meer fouten dan gebruikelijk en stond drie keer zijn opslaggame af. Hij besloot het duel na een uur en 37 minuten met een afzwaaier met zijn backhand.

Chatsjanov begon deze week als de nummer 18 van de wereld, maar door de grootste titel uit zijn loopbaan is hij vanaf maandag de mondiale nummer 11. Hij zegevierde dit seizoen ook in Moskou en Marseille.

Vorig jaar kende het masterstoernooi van Parijs ook een verrassende winnaar. Toen veroverde de Amerikaan Jack Sock de titel.