Márquez geeft wereldtitel nog meer glans

Motorcoureur Marc Márquez heeft zijn vijfde wereldtitel in de MotoGP nog meer glans gegeven. De Spanjaard heeft ook de Grote Prijs van Maleisië op zijn naam geschreven.

Márquez leek genoegen te moeten nemen met een tweede plaats op het circuit van Sepang. Valentino Rossi was op weg naar zijn eerste succes sinds zijn zege op het circuit van Assen. Maar de Italiaan crashte vier ronden voor het einde. Márquez profiteerde dankbaar en kwam als eerste over de finish, voor zijn landgenoot Álex Rins en de Fransman Johann Zarco.

Márquez stelde de wereldtitel twee weken geleden al veilig. Na zijn overwinning in Sepang is zijn ploeg Honda ook zeker van de constructeurstitel. De Italiaan Pecco Bagnaia verzekerde zich in Maleisië van de eindzege in de Moto2. De Spanjaard Jorge Martin kwam als eerste over de finish in de Moto3. Ook hij is onbereikbaar geworden voor de concurrentie.