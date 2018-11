Ontketende Roest slaat ook toe op 10.000 m

Patrick Roest lijkt dit seizoen klaar om Sven Kramer definitief op te volgen als beste allrounder van de wereld. De 22-jarige schaatser uit Lekkerkerk was bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf een klasse apart. Na indrukwekkende overwinningen op de 5000 meter (baanrecord) en 1500 meter (persoonlijk record) sloeg hij ook op de 10.000 meter toe.

Roest zegevierde in een tijd van 12.47,89, minder dan 3 seconden boven het baanrecord van Kramer (12.45,09). De nieuwe kopman van Team Jumbo haalde in een ijzersterke rit ruim een halve minuut af van zijn persoonlijke record. Met Roest pakten ook Douwe de Vries (12.56,71), Jorrit Bergsma (12.56,89), Kars Jansman (13.01,73) en Simon Schouten (13.03,86) een wereldbekerticket.

Kramer zelf kwam op de 10.000 meter niet in actie. Hij meldde zich af wegens rugklachten.