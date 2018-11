Rojer eindigt seizoen als runner-up in Parijs

Het is tennisser Jean-Julien Rojer niet gelukt de titel te veroveren op het masterstoernooi van Parijs. De dubbelspecialist verloor samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau in de finale van de Spanjaard Marcel Granollers en de Amerikaan Rajeev Ram: 6-4 6-4. Ram maakte het duel af met een ace, al moest Hawk-eye wel uitsluitsel bieden.

Rojer stond voor het eerst sinds het masterstoernooi van Cincinnati in 2016 weer eens in de finale van een masterstoernooi. Hij won dit jaar twee titels: in Dubai en in Winston-Salem.

Vorig jaar reisde Rojer na Parijs-Bercy door naar Londen voor de ATP World Tour Finals, maar dit jaar kwalificeerde Rojer zich niet voor het eindejaarstoernooi. Hij begon deze week als de nummer 23 van de wereld en stijgt nu naar plek 19.