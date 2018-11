Schaatser Kramer niet op 10 kilometer

Sven Kramer komt zondag niet in actie op de 10.000 meter van de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Heerenveen. Hij heeft te veel last van een rugblessure.

Kramer werd vrijdag derde op de 5000 meter en kwalificeerde zich zaterdag met een vijfde tijd ook voor de 1500 meter. Op de 5000 meter moest hij acht seconden toegeven op winnaar Patrick Roest.

Ronald Mulder heeft zich afgemeld voor de 1000 meter. Ook hij heeft rugklachten. Mulder kwalificeerde zich vrijdag wel voor de 500 meter, in dezelfde tijd als zijn broer Michel.