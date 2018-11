Schulting overtuigend naar goud op 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij wereldbekerwedstrijden in Calgary met overmacht goud gewonnen op de 1000 meter. Schulting maakte zich in de finale los van de concurrentie en kwam met ruime voorsprong over de finish, zoals ze ook al in de halve finale had gedaan. De Russin Sofia Prosvirnova pakte zilver voor de Franse Veronique Pierron.

Schulting is de regerend olympisch kampioene op de 1000 meter. De 21-jarige shorttrackster is het seizoen heel succesvol begonnen. Een dag eerder had ze in Calgary met een slimme finish ook al goud gepakt op de 1500 meter.

Debutante Avalon Aardoom werd tweede in de B-finale.