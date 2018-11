Shorttrackster Lara van Ruijven heeft voor het eerst in haar carrière een individuele gouden medaille gehaald bij een wereldbekerwedstrijd. De 25-jarige shorttrackster versloeg in Calgary in de finale van de 500 meter de Chinese Fan Kexin en de Canadese Alyson Charles.

Van Ruijven nam brutaal de leiding en gaf die dankzij enkele snelle ronden niet meer uit handen. ,,Ik lag vooraan en ik deed er alles aan om daar te blijven”, zei ze na haar zege nog buiten adem.