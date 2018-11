Ashleigh Barty heeft de WTA Elite Trophy gewonnen. De Australische tennisster was in de finale te sterk voor Wang Qiang uit China: 6-3 6-4.

De WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai was een toernooi voor de subtoppers van het afgelopen seizoen. De nummers negen tot en met 20 van de wereldranglijst streden om de titel. Vorige week in Singapore kwamen de beste acht tennissters van het jaar in actie. Kiki Bertens bereikte daar de halve finales.