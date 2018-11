Van der Poel prolongeert titel met overmacht

Mathieu van der Poel heeft in Rosmalen met groot vertoon van macht zijn Europese titel geprolongeerd. De 23-jarige veldrijder, vorig jaar de sterkste in het Tsjechische Tábor, reed vroeg weg bij de concurrentie en reed bijna de hele wedstrijd alleen aan kop.

Op 14 seconden achterstand werd de Belgische wereldkampioen Wout van Aert tweede, het brons was voor diens landgenoot Laurens Sweeck. Hij had 18 seconden achterstand.

In aanloop naar de EK waren er twijfels over de vorm van Van der Poel. Hij werd afgelopen donderdag 21e tijdens de Koppenbergcross in Oudenaarde.

Tijdens de eerste van in totaal negen ronden nam Van Aert, die vorig jaar absent was, een kleine voorsprong. Van der Poel sloot in de tweede ronde aan en kwam in het restant geen moment meer in gevaar. Zijn voorsprong slonk wel in de slotfase, maar Van der Poel ging niet meer voluit. Al ruim voordat de meet in zicht was schudde hij de handjes van de toeschouwers langs het parcours.

Lars van der Haar was op 37 seconden de tweede Nederlander; hij werd zesde. Joris Nieuwenhuis werd op ruim een minuut zevende. Van de top-10 waren er zeven renners van Belgische komaf.

Eerder op de dag kleurde het podium van de vrouwenwedstrijd al volledig oranje. De titel ging naar Annemarie Worst, zilver was er voor Marianne Vos en Denise Betsema werd derde.