Visser maakt status waar op 5000 meter

Esmee Visser heeft bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf op de 5000 meter haar status als olympisch kampioene waargemaakt. De 22-jarige schaatsster uit Beinsdorp zegevierde met overmacht in een tijd van 6.50,64. Antoinette de Jong, Nederlands kampioene op deze afstand, kwam op ruim 7 seconden op de tweede plaats uit (6.57,66). Melissa Wijfje reed de derde tijd (6.58,80).

Ook Carien Kleibeuker (vierde in 7.02,29) en Reina Anema (7.03,57) plaatsten zich voor de komende wereldbekers in dit kalenderjaar.

Visser was op haar favoriete afstand goed op weg om het baanrecord van de Tsjechische Martina Sablikova, die in 2007 een tijd van 6.49,31 neerzette, te verbreken. In de slotfase moest de 22-jarige rijdster van TalentNED toch net iets te veel op dat schema toegeven. Met haar eindtijd bleef ze ook net boven haar gouden race bij de Winterspelen in Zuid-Korea (6.50,23).

Visser moest zaterdag op de 3000 meter genoegen nemen met de derde plek (4.04,10). Op die afstand is Visser regerend Europees kampioen en wil ze dit seizoen, evenals op de 5000 meter, opnieuw voor de hoofdprijzen gaan.

De Jong, die dit seizoen voor Team Jumbo rijdt, toonde met haar tweede plek op de 5000 meter aan dat ze al vroeg in vorm is. Haar tijd van 6.57,66 was een seconde boven haar persoonlijke record. De Friezin schreef eerder in Thialf in grootse stijl de 1500 meter en de 3000 meter op haar naam.

Ook Wijfje, die dit seizoen voor Gewest Friesland rijdt, pakte in Heerenveen drie wereldbekertickets. Ze eindigde op de 1500 meter als vierde en op de 3000 meter als tweede.

Irene Schouten behoorde tot de verliezers in Thialf. De succesvolle marathonschaatsster, goed voor olympisch brons op de massastart in Zuid-Korea, kwam zowel op de 3000 meter (zesde) als de 5000 meter (negende) tekort.