Worst verovert Europese titel veldrijden

Annemarie Worst heeft in Rosmalen de Europese titel veldrijden veroverd. De 22-jarige wielrenster uit Nunspeet troefde op het Brabantse Autotron Marianne Vos af.

Het was een volledig Nederlands podium in Rosmalen. Vos werd op twee seconden tweede en het brons was voor Denise Betsema. Titelverdedigster Sanne Cant uit Belgiƫ kwam niet in het stuk voor. Cant won de Europese titel ook in 2014 en 2015.

Worst werd in het verleden al wereldkampioene bij de beloften. Ze was eerder dit jaar ook al de beste in Gieten, bij de Superprestige. ,,Alles moest goed gaan, maar ik wist dat ik het kon”, zei Worst bij de NOS. ,,Ik dacht: ik ga gewoon op kop rijden. Ik heb het verschil gemaakt bij het keren en draaien. Op de lange rechte stukken kan ik dat niet.”

Vos, de Europees kampioene van 2005 en 2009, maakte al vroeg in de race een matige indruk. ,,Ik kon niet veel meer dan proberen te redden wat er te redden viel. In de eerste ronde voelde ik al dat ik moeite had en ik kon het verschil niet maken”, zei Vos. ,,We hebben geprobeerd om er met elkaar het mooiste van te maken. Maar dan moet je zorgen dat je de concurrentie niet meeneemt.”