Djokovic tegen Zverev en Cilic in ATP Finals

De als eerste geplaatste Novak Djokovic moet het in de Guga Kuerten-groep in de ATP Finals in Londen opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev, de Kroaat Marin Cilic en de Amerikaan John Isner. De Serviër heeft sinds maandag Rafael Nadal afgelost als nummer één van de wereld. De Spanjaard meldde zich af voor het eindejaarstoernooi tussen de acht beste tennissers van 2018 in de O2 Arena in Londen.

In de Lleyton Hewitt-groep treft Roger Federer de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, de Oostenrijker Dominic Thiem en de Japanner Kei Nishikori. De Zwitserse nummer drie van de wereld heeft het slottoernooi van de ATP Tour zes keer op zijn naam geschreven. Dat is één keer vaker dan Djokovic. De Bulgaar Grigor Dimitrov won het toernooi vorig jaar, maar hij wist zich dit jaar niet te plaatsen.