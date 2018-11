Eerste kwart breekt Lakers van James op

LeBron James heeft in de NBA met Los Angeles Lakers weer een nederlaag moeten incasseren. Voor eigen publiek in het Staples Center gingen de Lakers onderuit tegen Toronto Raptors: 107-121. Het betekende de zesde nederlaag in tien wedstrijden voor de basketballers uit LA, die met de aangetrokken superster James in de ploeg hopen op betere tijden.

De Raptors sloegen hard toe in het eerste kwart, waarin ze een voorsprong van 42-17 namen. ,,Dat voelde als een klap in ons gezicht”, zei James. De Lakers waren in de resterende drie kwarten steeds wel iets beter, maar James en co wisten de grote achterstand niet volledig weg te werken. ,,In het tweede, derde en vierde kwart speelden we Lakers-basketbal. Maar dat eerste kwart brak ons op.”

James kwam tot 18 punten, Kyle Kuzma was de topschutter bij de Lakers met 24 punten. Bij Toronto Raptors, met negen overwinningen de koploper in het oosten, kwam Serge Ibaka tot 34 punten.

Giannis Antetokounmpo leidde Milwaukee Bucks met een triple-double (26 punten, 15 rebounds en 11 assists) langs Sacramento Kings: 144-109.