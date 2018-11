Nadal meldt zich af voor ATP Finals

Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor de ATP Finals in Londen. De 32-jarige Spanjaard is niet fit genoeg om te kunnen spelen op het eindejaarstoernooi tussen de beste acht tennissers, laat hij weten via Twitter.

Nadal had al last van een buikspierblessure die hem dwong zich af te melden voor de masters in Parijs en spelen in Londen ook onzeker maakte. Nu heeft hij definitief een punt achter het seizoen gezet. Hij laat zich opereren aan zijn enkel, waar hij al enige tijd af en toe last van had.

De Spaanse tennisser werd door zijn afmelding in Parijs afgelost als nummer één van de wereld door Novak Djokovic. De Serviër verloor in Parijs de finale van de Rus Karen Chatsjanov.