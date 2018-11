Shorttrackers pakken brons op aflossing

De Nederlandse shorttrackers hebben de eerste wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary afgesloten met brons op de aflossing. Hongarije pakte het goud in een nieuwe wereldrecordtijd van 6:28,625.

Daan Breeuwsma, Dennis Visser, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt lagen lang in leidende positie. Knegt werd in de slotronde voorbijgestoken door de Hongaarse shorttracker Shaolin Liu. Zuid-Korea greep net voor Nederland het zilver.

De shorttracksters konden op de relay geen medaille pakken. In de slotfase kwam Rianne de Vries in leidende positie ten val. Oranje werd daardoor vierde. Het goud ging naar het Russische kwartet, voor Zuid-Korea en Canada.

Op de eerste mixed relay, ofwel gemengde estafette, had Nederland kort daarvoor zilver veroverd. Rianne de Vries, Suzanne Schulting, Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt konden China, dat een gaatje had geslagen, in de slotronden niet meer achterhalen. Het brons ging naar Zuid-Korea.

De gemengde estafette wordt dit seizoen voor het eerst geschaatst in de wereldbeker. Per land starten twee mannen en twee vrouwen in een race over 2000 meter. De mixed relay zal ook in 2022 tijdens de Olympische Spelen in Peking op het programma staan.

Individueel hadden Lara van Ruijven en Suzanne Schulting op de slotdag van de eerste wereldbekerwedstrijden al goud gepakt op respectievelijk de 500 en de 1000 meter. Voor Van Ruijven was dat het eerste individuele goud ooit in de wereldbeker. Olympisch kampioene Schulting won al haar tweede goud in Calgary. Zaterdag was ze ook al de beste op de 1500 meter. Yara van Kerkhof had zaterdag zilver veroverd op de eerste 500 meter.