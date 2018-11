De Zwitserse skiër Gian-Luca Barandun is dit weekeinde door een ongeluk met paragliding om het leven gekomen. Volgens de Zwitserse skifederatie stierf de 24-jarige atleet ter plekke toen hij na zijn val hard op de grond terechtkwam. Het incident vond plaats in Schluein, in het kanton Graubünden.

Barandun behoorde tot de Zwitserse A-selectie. Hij veroverde al zes keer punten bij een wereldbekerwedstrijd en gold als een groot talent.