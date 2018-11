Belg naar dopingcontrole tijdens wielergala

De Belgische wielrenner Pieter Serry heeft geen goed woord over voor de dopingcontrole die hij dinsdagavond tijdens het Vlaamse wielergala moest ondergaan. De presentator van het Gala van de Flandrien riep aan het begin van het gala om dat er bij het uitgang van het casino in Oostende twee dopingcontroleurs op hem stonden te wachten.

De renner van Quick-Step had eerst het verzoek gekregen naar huis te komen, maar omdat hij dit niet wilde, kwamen de controleurs naar hem. ,,Ik vind dit echt belachelijk. Ik ben twee weken geleden nog gecontroleerd. Ik begrijp dat er controles moeten zijn en dat die mensen hun job moeten doen, maar twee controles meteen na elkaar buiten het seizoen is gewoon geldverspilling. Ik voel mij een gedetineerde met een enkelband”, zei hij tegen de krant Het Nieuwsblad.

Omdat er behalve een urinecontrole ook een bloedstaal moest worden genomen, miste Serry het grootste deel van het gala. Nationaal kampioen Yves Lampaert werd in Oostende uitgeroepen tot beste Belgische renner. Bij de vrouwen was de prijs voor Sanne Cant, wereldkampioen veldrijden. Mathieu van der Poel kreeg de prijs Flandrien van het Veld.