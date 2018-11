Braziliaanse testrijder voor McLaren

De Braziliaan Sergio Sette Camara is volgend seizoen testrijder bij het Formule 1-team van McLaren. De 20-jarige coureur is dit jaar actief in de Formule 2. Hij rijdt bij hetzelfde team als de Brit Lando Norris, die in 2019 vaste wedstrijdrijder wordt bij McLaren.

,,Ooit wil ik Formule 1-coureur worden en daarom dank in McLaren voor deze geweldige kans”, aldus Camara, die in 2016 al eens eens rook aan de Formule 1 als testrijder van Toro Rosso. Hij maakte voorheen deel uit van het opleidingsteam van Red Bull, maar stapt nu over naar het talentprogramma van McLaren.