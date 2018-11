Cavaliers promoveren assistent tot hoofdcoach

Het bestuur van de Amerikaanse basketbalclub Cleveland Cavaliers heeft assistent Larry Drew gepromoveerd tot hoofdcoach. Drew zat de laatste wedstrijden al als eindverantwoordelijke op de bank, na het ontslag van Tyronn Lue. De zestigjarige Amerikaan mag het seizoen in de NBA nu afmaken.

,,Als de spelers niet precies weten wie de baas is, krijg je ruis binnen het team”, zegt Drew. ,,Gelukkig is er nu duidelijkheid. We gaan als staf de mouwen opstropen om ervoor te zorgen dat de ploeg weer succesvol wordt.”

De Cavaliers bereikten de afgelopen vier seizoenen aan de hand van LeBron James steeds de finale van het NBA. De ploeg uit Cleveland werd in 2016 voor het eerst kampioen. James verhuisde afgelopen zomer echter naar Los Angeles Lakers en zonder de superster zijn de ‘Cavs’ bijzonder slecht aan het seizoen begonnen, met slechts één zege in tien wedstrijden.

Ook tegen Orlando Magic ging het maandag (plaatselijke tijd) weer mis. De Cavaliers verloren met 102-100. Het winnende punt van Magic viel in de zoemer aan het einde van de wedstrijd.