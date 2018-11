Olympisch comité wil af van turnbond

Het Amerikaans olympisch comité USOC wil de Amerikaanse turnbond (USA Gymnastics) zijn status als nationale bond afnemen. Alleen dan kan de sport definitief afrekenen met het omvangrijke misbruikschandaal in het Amerikaanse turnen, denkt USOC. ,,Het is geen gemakkelijk besluit en een ideale oplossing bestaat niet, maar wij denken dat het intrekken van de erkenning van de turnbond de enig juiste beslissing is”, aldus directeur Sarah Hirshland van USOC.

Teamarts Larry Nassar heeft jarenlang turnsters seksueel misbruikt. Hij is in de zomer van 2017 veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van tientallen turnsters, onder wie olympisch kampioenen als Simone Biles, Aly Raisman en McKayla Maroney. ,,USA Gymnastics is niet in staat gebleken de problemen aan te pakken”, aldus Hirshland.

De afgelopen twee jaar stapten drie directeuren op vanwege het misbruikschandaal. De laatste was Mary Bono, die voor een advocatenkantoor werkte dat de zaken behartigde van de turnbond in de periode dat de meldingen over het misbruik door Nassar binnenkwamen, maar niet serieus werden genomen. Kortgeleden werd oud-directeur Steve Penny aangehouden. Hij wordt verdacht van knoeien met het bewijsmateriaal tijdens het onderzoek naar misbruik door Nassar.