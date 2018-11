Verstappen: alles is mogelijk op Interlagos

Max Verstappen verwacht komende weekeinde in de Grote Prijs van Brazilië geen superieur optreden zoals in Mexico, maar hij acht zich allerminst kansloos. ,,Het circuit van Interlagos ligt onze bolide iets minder goed, maar na mijn derde plaats in 2016 en mijn overwinning vorig weekeinde in Mexico weet ik ook dat alles mogelijk is tijdens de race”, zegt de Nederlander in een vooruitblik van Red Bull Racing.

Verstappen maakte er in 2016 een geweldige show van in Brazilië. De Limburger haalde in de regen de een na de ander in met spectaculaire manoeuvres. Vorig jaar kon hij zich niet bijzonder onderscheiden en eindigde hij als vijfde. ,,Ik heb al veel mooie inhaalacties gemaakt op Interlagos, dus hoop dat het weer een enerverende race wordt.”

De Nederlander staat vijfde in het kampioenschap. Hij heeft door zijn sterke optredens in de tweede seizoenshelft (vijf keer het podium in zeven races) nummer vier Valtteri Bottas (Mercedes) in zicht; het verschil is 11 punten. De wereldtitel is al vergeven aan de Brit Lewis Hamilton (Mercedes).

Het seizoen 2018 telt nog twee races, maar Red Bull is al volop bezig met volgend seizoen. De Oostenrijkse renstal maakt dan gebruik van de motoren van Honda en wil met Verstappen een serieuze gooi doen naar de wereldtitel. ,,We willen van hem de jongste wereldkampioen ooit maken”, zei topman Helmut Marko na de indrukwekkende zege van Verstappen in Mexico. ,,Hij is ongelooflijk goed en heeft zijn grenzen nog lang niet bereikt.”