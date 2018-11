Formule 1 bevestigt komst GP in Vietnam

De Vietnamese hoofdstad Hanoi krijgt in april van 2020 definitief een Formule 1-race. Vorige week lekte het nieuws al uit en woensdagochtend werden de geruchten bevestigd.

,,Sinds we in 2017 betrokken raakten bij deze sport, hebben we het gehad over het ontwikkelen van nieuwe bestemmingssteden om de aantrekkingskracht van de Formule 1 te vergroten”, zei Chase Carey, de directeur van de Formule 1. ,,De GP van Vietnam is ​​een realisatie van die ambitie.”

Eerder werd bekend dat de Grote Prijs van Maleisië van de kalender zou verdwijnen. Carey sprak al de ambitie uit een race te organiseren in het zuidoosten van Azië. De Franse krant L’Équipe berichtte vorige week op basis van een onderschepte, officiële brief al dat Hanoi een GP zou krijgen.

De race wordt gereden in het centrum van de stad op een circuit van 5,565 kilometer. Er moet nog een paddock en pitstraat worden aangelegd. Er wordt gereden in een soort T-vorm, met meerdere lange stukken. Niet bekend is over hoeveel jaar de verbintenis loopt.

Hanoi is pas de eerste GP die aan de kalender wordt toegevoegd sinds Liberty Media het voor het zeggen heeft. Liberty Media is voornemens de kalender nog verder uit te breiden. Zandvoort zou dicht bij een terugkeer in de Formule 1 zijn en ook Miami heeft ambities.