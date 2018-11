Mayweather: geen boksduel op oudejaarsavond

Floyd Mayweather is niet van plan om op oudejaarsavond terug te keren in de boksring. De officieel gestopte profbokser zou het op de laatste dag van het jaar in de Japanse stad Saitama opnemen tegen kickbokser Tenshin Nasukawa. De 41-jarige Amerikaan ontkende woensdag echter, twee dagen na de aankondiging van het gevecht, dat hij een contract had getekend.

,,Ik heb nooit ingestemd met een officieel gevecht tegen Tenshin Nasukawa”, liet Mayweather op Instagram weten. Hij was naar eigen zeggen wel akkoord met een demonstratiepartij over drie ronden in Japan voor een kleine groep vermogende liefhebbers. Tijdens de presentatie afgelopen maandag in Tokio werden Mayweather en zijn gevolg volledig verrast door de aankondiging van een serieus gevecht met Nasukawa. ,,We hadden toen meteen moeten ingrijpen. Ik bied al mijn fans mijn oprechte excuses aan voor deze zeer misleidende informatie.”

Mayweather is ongeslagen in vijftig profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Hij is nog nooit buiten de eigen landsgrenzen de ring in gestapt.