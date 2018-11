Slattery mist halve finale WK trampoline

Het is Niamh Slattery bij de wereldkampioenschappen trampolinespringen in Sint-Petersburg niet gelukt de halve finale te halen. De Nederlandse eindigde woensdag bij de individuele kwalificatiewedstrijd op de 25e plaats op de zogenoemde geschoonde lijst. Een plaats bij de eerste 24 was nodig om zaterdag terug te mogen komen voor de halve eindstrijd.

De geschoonde lijst houdt bij het trampolinespringen in dat er per land maximaal drie springers naar de halve finale mogen.

Slattery, die nu eerste reserve is voor de halve finale, behaalde 46.600 punten voor haar verplichte oefening en 51.135 punten voor haar oefening naar eigen keuze.

Romee Pol, de andere Nederlandse deelneemster, moest zich tevreden stellen met de 53e plaats op de ongeschoonde lijst met scores van 44.775 en 10.990.

Slattery en Pol komen donderdag nogmaals in actie. Dan springen ze de kwalificaties voor de synchroonwedstrijd.