Verbrugghe bondscoach Belgische wielrenners

Rik Verbrugghe (44) is de nieuwe bondscoach van de Belgische wielrenners. Hij neemt per 1 december de profs en de beloften onder zijn hoede. Verbrugghe is de opvolger van Kevin De Weert. Veldritcoach Sven Vanthourenhout staat de nieuwe bondscoach bij als assistent bij de beloften.

De Weert hield het dit seizoen na de WK in Innsbruck voor gezien. Hij treedt met ingang van 1 januari in dienst van de Belgische wielerploeg Lotto Soudal als prestatiemanager.

Verbrugghe was in het afgelopen seizoen sportdirecteur bij Team Bahrain-Merida. Daarvoor was hij ploegleider bij Quick-Step, BMC en IAM Cycling. Hij was zelf als coureur succesvol. Zo won hij in 2001 de Waalse Pijl en een rit in de Ronde van Frankrijk. Ook in de Giro zegevierde hij drie keer (2001, 2002, 2006). In 2000 veroverde hij de Belgische titel tijdrijden.