Wielrenner Cimolai naar Israel Cycling Academy

De Italiaanse wielrenner Davide Cimolai rijdt komend seizoen voor Israel Cycling Academy. Dat is een procontinentale ploeg – het tweede niveau – die afgelopen jaar onder meer uitkwam in de Ronde van Italië. Cimolai (29) komt over van het Franse Groupama-FDJ, waar hij de afgelopen twee seizoenen vaak in dienst reed van sprinter Arnaud Démare.

Daarvoor reed Cimolai voor de Italiaanse WorldTour-teams Liquigas (2010-2011) en Lampre (2012-2016). Op zijn erelijst staan etappezeges in Parijs-Nice (2015) en de Ronde van Catalonië (2016 en 2017) en winst in de Trofeo Laiguelia (2015).