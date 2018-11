Carlsen: wereldtitel schaken hoort bij mij

Het schaakbord staat klaar in The College van Londen voor de tweekamp om de wereldtitel schaken tussen titelverdediger Magnus Carlsen en uitdager Fabiano Caruana. De Noor Carlsen is al sinds 2011 de aanvoerder van de wereldranglijst en vanaf 2013 regerend wereldkampioen. Hij is licht favoriet, maar de Amerikaan Caruana is de man in opkomst. Hij won in aanloop naar de ultieme hersenkraker al zijn toernooien en is Carlsen op de rating van de mondiale bond FIDE genaderd tot drie punten: 2835 om 2832. Vrijdag is de eerste partij.

Carlsen beseft ook dat het deze keer wel eens heel spannend kan worden, al had hij in de vorige tweekamp in 2016 tegen de Rus Sergej Karjakin al een tiebreak nodig na de twaalf reguliere partijen. ,,Dit wordt het ware duel”, aldus de Noor, die begin dit jaar voor de zesde keer het schaaktoernooi in Wijk aan Zee won na een tiebreak met de Nederlander Anish Giri. ,,De wereldtitel is inmiddels een deel van mijn identiteit geworden en daar gaat het om. De titel zelf kan me niet eens zoveel schelen, maar ik wil absoluut niet dat iemand anders het wordt.”