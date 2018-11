Eerste WK-partij eindigt in remise

De eerste partij om de wereldtitel schaken tussen de Noor Magnus Carlsen en de Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana is in Londen in remise geëindigd. Pas na 7 uur en 115 zetten was het evenwichtige resultaat een feit. Carlsen (27) kon met het halve punt onmogelijk tevreden zijn. De titelhouder, spelend met zwart, kon door enkele foutjes een winnende positie niet optimaal benutten. Caruana (26) daarentegen was met zijn standvastige manier van verdedigen de morele winnaar van het openingsduel.

De tweede partij is zaterdag. Carlsen speelt dan met wit. Het WK omvat twaalf partijen. Wie als eerste op 6,5 punt komt, verovert de wereldtitel. Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen dollar. Bij een gelijke eindstand (6-6) volgt een zogenoemde tiebreak.