Kromowidjojo twee keer tweede in Tokio

Kira Toussaint heeft bij wereldbekerwedstrijden in Tokio (kortebaan) Ranomi Kromowidjojo net afgetroefd op de 50 meter rugslag. Toussaint klokte 26,21 en Kromowidjojo was 0,03 langzamer. Toussaint was eerder dit jaar al de snelste in Kazan, Doha en Peking.

Ook op de 50 meter vrij moest Kromowidjojo genoegen nemen met de tweede plek. Ze zwom 23,40 en was daarmee net iets langzamer dan de Zweedse Sarah Sjöström (23,26). Femke Heemskerk werd derde in 23,69.

Heemskerk won in 4.01,29 wel de 400 meter vrije slag. Ze was aanzienlijk sneller dan Miya Nanba en Natsumi Shibata, die met een achterstand van 2,51 en 2,91 seconden achterstand aantikten.

De Rus Vladimir Morozov evenaarde op de 100 meter wisselslag zijn wereldrecord van 50,26. Dat wereldrecord zwom hij in september in Eindhoven.