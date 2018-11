Luiten zakt weg in Sun City

Golfer Joost Luiten is in de tweede ronde van de Nedbank Golf Challenge in het Zuid-Afrikaanse Sun City weggezakt in het klassement. De Rotterdammer kwam tot een score van 75 slagen, drie boven par, en daalde af naar de gedeelde 45e positie. ,,Twee dubbele bogeys zorgen ervoor dat je niet kunt scoren”, luidde zijn commentaar na afloop.

Zijn achterstand op koploper Sergio Garcia liep op naar twaalf slagen. De Spanjaard was iets minder op dreef dan in zijn openingsronde op de Gary Player CC in Sun City (64 slagen), maar hij behield de eerste plaats met een ronde van 71. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen is zijn eerste belager op 1 slag afstand.

Luiten noteerde nota bene vier birdies, maar met drie bogeys en twee double bogeys stapelde hij te veel fouten op elkaar. De score van 2 boven par moest hij schrijven bij hole 6 en 18. Op die laatste hole ging van alles mis. ,,Mijn afslag met de driver landde net te ver rechts. De bal lag dood tegen een boom en de enige kant die ik op kon was 80 meter terug de fairway op. Van daar sloeg met een ijzer-4 de bal bunker in”, somde Luiten de fouten op.